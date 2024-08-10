BM'den İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki

BM İnsan Hakları Ofisi'nden Sert Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun Gazze'de eğitim veren Et-Tabiin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Bu saldırıda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

BM İnsan Hakları Ofisi, saldırıya ilişkin duyurusunu sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Yapılan paylaşımda, “İsrail ordusunun Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na yönelik saldırısını kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ölü Sayısı ve Saldırının Detayları

Yetkililerin aktardığına göre, saldırıda 11 çocuk ve 6 kadın dâhil olmak üzere en az 93 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, çoğu insanın okulun camisinde sabah namazı kıldığı esnada meydana geldiği için daha da trajik bir hal aldı.

Yerel Kaynaklardan Canavara Dikkat

İsrail ordusu, Gazze'nin doğu kesimindeki Derec Mahallesi’nde bulunan Et-Tabiin Okulu'na bombalı bir saldırı gerçekleştirdi. Binlerce kişinin sığındığı bu eğitim kurumu, sabah namazının kılındığı bir saatte hedef alındı. Saldırının ardından yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve yandığını bildirdi. Aynı zamanda, sivil savunma ekiplerinin dağılmış ceset parçalarını toplamakta zorluk çektiği ifade edildi.