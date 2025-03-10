BM'den İsrail'in Gazze'ye Yardım Engeline Sert Tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden İşgale Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm yardım girişlerini engelleme kararını sert bir şekilde eleştirerek, bunun kabul edilemeyeceğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Al-Kheetan'dan Büyüyen Endişelere Dikkat

Al-Kheetan, Anadolu Ajansı muhabirinin yönelttiği soruya yazılı yanıtında, "İsrail hükümeti, Filistin halkının temel ihtiyaçlarına erişimini engelleyerek, tıbbi malzemelere ulaşımını da zora sokuyor. Gazzeliler, ateşkesin ardından yeniden zorlu bir süreçle karşı karşıya" dedi. Bu durumun, toplu cezalandırma anlamına geldiğini vurguladı.

İnsani Yardımın Önemi

İsrail'in, işgalci güç olarak gerekli yiyecek ve tıbbi malzemeleri Gazze'ye sağlaması gerektiğini belirten Al-Kheetan, insani yardımın engelsiz bir şekilde girişine izin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Çatışmanın tüm tarafları, insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeli ve kolaylaştırmalı. Bu tür bir engelleme, uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırıdır" şeklinde konuştu.

Gazze'de Ekonomik Zorluklar

Al-Kheetan, Gazze'nin temel gıda ürünleri fiyatlarının artması ve halkın hayati ihtiyaçlara erişimindeki endişelerin olumsuz etkilerine dikkati çekti. Silahlı çatışmanın yanı sıra sivil halka baskı yapmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Açlığın yayılmaması gerektiğini ifade eden Al-Kheetan, insani yardım topluluğuna Gazze'ye yardımları engelsiz ulaştırmaları çağrısında bulundu.

Ateşkesin Ardından Gelişmeler

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, 42 gün sonra 2 Mart’ta sona ermiştir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini de engellemiştir. 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması talimatını verdiği duyurulmuştur. Netanyahu, ateşkesin ve esir takasının ikinci aşamasına geçmek yerine ilk aşamanın ramazanın sonuna kadar uzatılmasını istemektedir.