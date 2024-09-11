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BM'den İsrail'in Nusayrat Kampındaki Saldırısına Tepki

BM, İsrail ordusunun aynı okulu 5. kez vurduğunu ve sivillerin hedef alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:26
BM'den İsrail'in Nusayrat Kampındaki Saldırısına Tepki

BM: İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Okula 5. Saldırısını Gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kökenli okula son 11 ayda 5. kez saldırdığını açıkladı.

BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu okulun sığınak olarak kullanıldığı bilgisinin İsrail güvenlik güçleriyle daha önce paylaşıldığını belirtti. Dujarric, "Son 11 ay içinde aynı okula 5. kez saldırı düzenlendi," dedi.

Saldırının Sonuçları

Dujarric, saldırı sonucunda bazı UNRWA çalışanlarının yaşamını yitirdiğine dair haberler aldıklarını ancak bunun detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Ayrıca, İsrail ordusuyla iletişime geçtiklerini, ancak resmi bir yanıt alamadıklarını aktardı.

BM Tesislerine Yönelik Saldırılar Kınandı

Dujarric, sivillere ve BM tesislerine yönelik hava saldırılarını kınadıklarını dile getirdi. "BM tesislerinin korunması ve askeri faaliyetler için kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz," diyen Dujarric, tüm tarafların BM tesislerine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ölümler ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun düzenlediği son saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Dujarric, UNRWA okullarının yeniden sığınak olarak kullanıldığını ve burada BM personelinin temel hizmetleri sağlama çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

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