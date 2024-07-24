BM'den İsrail Ordusunun Canlı Kalkan Kullanımına Tepki

BM'den Sert Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Tulkerim kentinde gerçekleşen bir olayda, Filistinli bir genci askeri bir araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığına dair gelen görüntülere tepki gösterdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, bu durumun ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Olayın Detayları

Dujarric, "İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, gözaltına alınan bir adamın canlı kalkan olarak kullanıldığına ilişkin çok sayıda rahatsız edici haber var," dedi. Ayrıca, benzer olayların defalarca yaşandığını da belirtti.

Yaşanan İhlallerin Cezalandırılması Gerekiyor

Dujarric, "Bu tür olaylar barbarca. Kapsamlı bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular ceza almalıdır," açıklamasında bulunarak uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade etti.

Filistinlilerin Durumu

Son iki günde Tulkerim kentine düzenlenen baskınlarda, 7 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı ise 585'e ulaştı.