BM'den KDC'nin Goma Kentindeki İnsan Hakları Krizi İçin Acil Eylem Çağrısı

BM, Goma'daki İnsan Hakları Krizi İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar neticesinde Goma kentinde yaşanan ciddi insan hakları krizini durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Türk, KDC'de yaşanan olaylara dair yazılı bir açıklama yaparak, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki insan hakları krizine dikkat çekti. “Goma'daki insan hakları krizi, sivilleri ağır insan hakları ihlallerine, suiistimallere ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine maruz bırakmaktadır. Tüm taraflara, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyorum.” dedi.

Goma'daki Çatışmaların Son Durumu

Türk, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında Goma'da yaşanan çatışmaların ciddi boyutlara ulaştığını ve top mermilerinin, ülke içerisinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgeler dahil olmak üzere en az iki alana düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Goma'daki şiddetin sivilleri tehlikeye attığını belirtti: “Şiddetin diğer köylere ve kasabalara yayılması, zaten ciddi olan insan hakları krizini daha da derinleştirecek.”

Türk, aynı zamanda çatışmaların Kuzey-Kivu'daki diğer önemli kente ve Güney-Kivu eyaletine sıçrayabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

KDC'deki Yerinden Edilmeler ve M23'in Rolü

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında yürütülen şiddetli çatışmalar sebebiyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmekle kalmayıp Goma'yı da kuşatarak yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemlerini kullanılamaz hale getirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlamakta, Ruanda hükümeti ise bu iddiaları reddetmektedir. M23, Kongo'nun doğusunda güvenliğin sağlanması amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu ortaya çıkmış bir gruptur. Bu grup, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.