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BM'den Korkutan Rapor: 7 Ayda 400 Bin Yeni Ukraynalı Mülteci Avrupa'ya Geçti

BM, 2024 başından ağustosa kadar 400 bin Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini ve savaşın etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:09
BM'den Korkutan Rapor: 7 Ayda 400 Bin Yeni Ukraynalı Mülteci Avrupa'ya Geçti

BM, Ukrayna'dan Avrupa'ya Mülteci Akışını Duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle savaş ve bombalardan korunmak amacıyla 2024'ün başından ağustosa kadar 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini bildirdi. Clements, bu durumu, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında değerlendirdi.

İnsani Krizin Boyutları

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Clements, yoğun saldırılar ve yaklaşan zorlu kış mevsimi ile birlikte sivillerin ihtiyaçlarının da arttığını vurguladı. Clements ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısını tahrip etmesi sonucunda enerji üretim kapasitesinin son aylarda genel olarak yüzde 65'inin kaybolduğunu ifade etti. "Saldırılar devam ediyor, elektrik, ısıtma ve su kaynaklarını aksatıyor," dedi.

Doğu Ukrayna'daki Zorunlu Göç

Ağustostan bu yana, ülkenin doğusundaki yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Clements, bu kişilerin çoğunun çatışmaların yaşandığı bölgelerden tahliye edildiğini kaydetti. Ukrayna içinde yaklaşık 4 milyon kişi yerinden edilirken, ülke dışına sığınanların sayısı 6,7 milyon'a ulaştı.

Çocukların Eğitim Durumu

Clements, Ukrayna'da birçok çocuğun eğitimlerine çevrim içi olarak devam ettiğini ancak sosyal etkileşim ve sınıf deneyimlerinden mahrum kaldığını vurguladı. Harkov gibi bölgelerde, çocukların hava saldırılarından kaçmak için yer altı sığınaklarında eğitim aldığını da sözlerine ekleyerek, bu alanların doğal ışık ve oyun alanı sağlamadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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