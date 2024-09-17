BM'den Kritik Açıklama: Gazze'nin Kuzeyine İlk Erişim Sağlandı

BM: Gazze'nin Kuzeyine İlk Erişim Gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları, Gazze'nin kuzeyine 4 haftalık bir bekleyişin ardından ilk kez ulaşım sağladıklarını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında bu gelişmeyi gazetecilere aktardı.

İnsani Durum Hakkında Bilgilendirme

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna dayanarak, "OCHA yetkilileri, Gazze'nin kuzeyine erişim sağladılar" dedi. Ancak, İsrailli yetkililerin yardım kuruluşlarını kontrol noktasında 5 saatten fazla beklettiğini belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yardım Sürecindeki Zorluklar

Dujarric, bu ayın ilk yarısında BM ve diğer yardım kuruluşlarının Gazze'nin kuzeyine erişiminin çok kısıtlı olduğunu ifade etti. 7-8 farklı BM kuruluşunun düzenlediği 50 görevlendirmenin yalnızca dörtte birinin kontrol noktasından geçebildiğini vurguladı.

Konvoyların genellikle yol boyunca engellerle karşılaştığını ve bazen silah zoruyla durdurulduğunu belirten Dujarric, bu durumun personelin güvenliği için büyük bir risk taşıdığını söyledi. Bu tür olayların, görevlerin tamamlanmasını engellediğini ekledi.

Lübnan'daki Patlamalar

Bunun yanı sıra, Dujarric, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlaması hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bu patlamalarda, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail'den bu olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 8 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda, son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.