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BM'den Kritik Açıklama: İsrail'in Gazze'deki Tahliye Emirleri Yüzde 85'i Kapsıyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tahliye emirlerinin geniş kapsamını açıkladı. Aileler ayrılıyor, insani yardımlar etkileniyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:10
BM'den Kritik Açıklama: İsrail'in Gazze'deki Tahliye Emirleri Yüzde 85'i Kapsıyor

BM: İsrail'in Tahliye Emirleri Gazze'nin Yüzde 85'ini Kapsıyor

Birleşmiş Milletler (BM), bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki 55 farklı lokasyonun boşaltılması talimatı verdiğini ve bu emirlerin Gazze'nin %85'ini kapsadığını duyurdu.

BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, yerinden edilmelerin aileleri parçalayarak kadı ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini kaydetti.

Dujarric, bu tahliye emirlerinin insani yardımları da olumsuz etkilediğinin altını çizerek, Gazze'de insanların güvenli bir yaşam alanına sahip olmadığını ve bunun zorla yerinden edilme anlamına geldiğini vurguladı.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yıkım

Dujarric, BM ekiplerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda ciddi hasar tespit ettiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde 40 konutla birlikte toplamda 500 civarında yapının yıkıldığı ifade edildi.

Ayrıca, ekip, buldozerlerle yıkılan yollar ve hasar gören kanalizasyon sisteminin temel hizmetlere erişimi engellediğini belirtti. Dujarric, Batı Şeria'da ölümcül savaş taktiklerinin kullanılması konusundaki derin endişelerini dile getirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Gözlemleri

BM Sözcüsü, gazetecilerin soruları üzerine Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı, 7 Ekim-21 Ağustos tarihleri arasında öldürülen Filistinlilerin bilgilerini içeren listeye de değindi. Listede yer alan ilk 14 sayfanın 1 yaş altı bebeklerden oluştuğunu ve genel olarak ölümlerin %60'ının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti.

Dujarric, civillerin asıl yükü taşıdığını ve BM'nin ateşkes talebinde bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

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