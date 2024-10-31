DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,19 -0,19%
ALTIN
3.069,04 0,06%
BITCOIN
2.485.990,16 0,16%

BM'den Kuzey Kore'nin Askeri Varlığına Dair Endişeler

BM, Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırılması ile ilgili raporları endişeyle izliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:24
BM'den Kuzey Kore'nin Askeri Varlığına Dair Endişeler

BM'den Endişe Verici Raporlar

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair gelen son raporları ciddiyetle takip ettiklerini açıkladı.

Ukrayna'daki Durum

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Ukrayna’daki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu toplantıda BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna genelinde sivil can kaybının arttığını vurguladı. Ayrıca, kritik altyapının zarar görmeye devam ettiğini dile getirdi.

Uluslararası Hukuk ve Saldırılar

Jenca, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukukla yasaklandığını belirterek, "Bu saldırılar, nerede olursa olsun kabul edilemezdir ve acilen durdurulmalıdır," şeklinde konuştu.

Kuzey Kore İle İlgili Endişeler

Kuzey Kore'nin askeri personelinin çatışma bölgelerine gönderilme olasılığının da tehdit oluşturduğunu söyleyen Jenca, BM'nin bu konuda elimizde kesin bir bilgi olmadığını ve raporları doğrulama yeteneğinin bulunmadığını ifade etti.

Tüm Ülkeler İlgili Kararlara Uymalı

Ukrayna’daki savaşın yayılması ve alevlenmesini önlemek amacıyla tüm uluslararası aktörleri dikkatli olmaya davet eden Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore ile ilgili bazı kararlarını hatırlattı. Jenca, "Tüm ülkeleri, BMGK kararlarına, özellikle Kuzey Kore’ye dair olanlara uymaya çağırıyoruz," dedi.

Son olarak, Ukrayna’daki savaşın tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bunun daha fazla acıya, yıkıma ve derinleşen jeopolitik bölünmelere yol açacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem
2
Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
4
Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Gündem Özeti - 31 Ekim 2024
6
Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor