BM'den Kuzey Kore'nin Askeri Varlığına Dair Endişeler

BM'den Endişe Verici Raporlar

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair gelen son raporları ciddiyetle takip ettiklerini açıkladı.

Ukrayna'daki Durum

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Ukrayna’daki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu toplantıda BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna genelinde sivil can kaybının arttığını vurguladı. Ayrıca, kritik altyapının zarar görmeye devam ettiğini dile getirdi.

Uluslararası Hukuk ve Saldırılar

Jenca, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukukla yasaklandığını belirterek, "Bu saldırılar, nerede olursa olsun kabul edilemezdir ve acilen durdurulmalıdır," şeklinde konuştu.

Kuzey Kore İle İlgili Endişeler

Kuzey Kore'nin askeri personelinin çatışma bölgelerine gönderilme olasılığının da tehdit oluşturduğunu söyleyen Jenca, BM'nin bu konuda elimizde kesin bir bilgi olmadığını ve raporları doğrulama yeteneğinin bulunmadığını ifade etti.

Tüm Ülkeler İlgili Kararlara Uymalı

Ukrayna’daki savaşın yayılması ve alevlenmesini önlemek amacıyla tüm uluslararası aktörleri dikkatli olmaya davet eden Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore ile ilgili bazı kararlarını hatırlattı. Jenca, "Tüm ülkeleri, BMGK kararlarına, özellikle Kuzey Kore’ye dair olanlara uymaya çağırıyoruz," dedi.

Son olarak, Ukrayna’daki savaşın tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bunun daha fazla acıya, yıkıma ve derinleşen jeopolitik bölünmelere yol açacağını vurguladı.