BM'den Kuzey Kore Uyarısı: Gerilim Ele Alınmalı

BM'den Kuzey Kore'ye Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son balistik füze fırlatmasının yarattığı tehditler hakkında uyarılarda bulunarak, Kore Yarımadası'nda artan gerilimin acilen ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Güvenlik Konseyi Toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin 31 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği kıtalar arası balistik füze fırlatmasının ardından acil bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari üye ülkelere bilgi verdi.

Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri

Khiari, Kuzey Kore'nin Ocak 2021'den bu yana en az 11 kez kıtalar arası balistik füze fırlattığını belirtti. Son fırlatılan "yeni tip Hwasong-19" füzesinin uçuş süresi ve rakım açısından kaydedilen yeni bir "rekor" olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu füzenin katı yakıtla çalıştığını ve fırlatılmadan önce yakıt ikmali gerektirmediğini de sözlerine ekledi.

Bölgesel İstikrar İçin Diyalog Çağrısı

Khiari, "Kore Yarımadası'ndaki artan gerilimin ele alınması şart. Kuzey Kore'nin süregelen balistik füze denemeleri, bölgesel istikrarı tehdit eden ciddi bir endişe kaynağıdır." diyerek, tüm üye ülkeleri diyalog ve işbirliğine yönelerek bir ortam oluşturmaya çağırdı. Ayrıca, gerilimin azaltılmasının yalnızca Kore Yarımadası için değil, uluslararası toplum için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerine karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini ifade eden Khiari, "Bölgedeki gerilimin azaltılması ve bu tehlikeli eğilimin tersine çevrilmesi için pratik önlemlerin alınması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de Japon Denizi'ne kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, fırlatılan "yeni tip Hwasong-19" füzesinin ülkenin stratejik vuruş kabiliyetini gösterdiği bildirildi. Uzmanlar, bu füzelerin bugüne kadar attığı füzeler arasında en uzun uçuş süresine sahip olduğunu belirtiyor.