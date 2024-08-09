BM'den Libya'daki Başkanlık Seçimi Krizine Çözüm Çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçimi krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Misyon, bu krizin bir iç mesele olduğunu vurgulayarak, sorunun bir an önce çözülmesi için tüm tarafların sorumlu davranmalarını istedi.

Başkanlık Seçimi Üzerine Yakın Takip

UNSMIL, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin tartışmaları dikkatle izlediğini belirtti. Açıklamada, başkanlık seçiminde ortaya çıkan sorunların acil bir şekilde giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Başkanlık Seçimindeki Tartışmalar

6 Ağustos'ta yapılan seçim sonucunda, mevcut başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İlk turda, Mişri 69, Tekale ise 68 oy aldı. Ancak, bir oy pusulasındaki yazım hatası sonucu seçim sonucu belirsizlik içerdi. Bu durum, başkanlık belirlenemediği için Tekale'nin konuyu Yüksek Mahkemeye taşıma kararı almasına neden oldu.

Tekale, eğer Yüksek Mahkeme herhangi bir sonuç vermezse, ikinci tur seçimlerin 20 Ağustos'ta tekrar yapılacağını açıkladı. Diğer yandan, Mişri ise kendisinin Konseyin meşru başkanı olarak seçildiğini savundu ve bu durumu Konsey içinde çözmeleri gerektiğini belirtti.