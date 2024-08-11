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BM'den Libya'daki Çatışmalara Kınama

BM, Trablus'un doğusundaki milis çatışmalarını kınadı ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:52
BM'den Libya'daki Çatışmalara Kınama

Birleşmiş Milletler'den Libya'ya Uyarı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda meydana gelen milis gruplar arasındaki çatışmaları kınadı. Yapılan açıklamada, özellikle Tacura bölgesinde sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanması ile birçok ailenin yerinden edilmesinden derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Sivillerin Güvenliği Ön Planda

UNSMIL, çatışmaların yoğun nüfuslu bölgelerde ağır silahlarla yapılmasını kınarken, tüm taraflara sivilleri koruma sorumluluğunun hatırlatıldığını duyurdu. Misyon, gerilimin azaltılması için çabaların önemine değinerek bu bağlamda tarafları bir barış anlaşmasına uymaya çağırdı.

Libya Kızılayı'ndan İstikrar Açıklaması

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi, 9 Ağustos'ta Trablus'un doğusundaki çatışmalarda 9 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını bildirmişti. Öte yandan, Libya Kızılayı Trablus Şubesi, bölgedeki olağandışı durumun sona erdiğini ve güvenliğin sağlandığını açıkladı.

Barış Umutları

Libya basınında, Tacura bölgesindeki milis gruplar arasında anlaşma sağlandığı ve çatışmaların sona erdiği bildirildi. Tarafların kışlalarına döndüğü ve güvenlik durumunun istikrar kazandığı vurgulandı.

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