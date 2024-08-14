Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM'den Libya'daki Tek Taraflı İcraatlara Tepki

BM Libya Destek Misyonu, Libyalı tarafların tek taraflı eylemlerinden endişeli, diyaloğa yönelme çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:13
BM'den Libya'daki Tek Taraflı İcraatlara Tepki

BM Libya Destek Misyonu'ndan Açıklama

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki siyasi tarafların son günlerde gerçekleştirdiği tek taraflı icraatlar hakkında endişelerini ifade etti. Misyon, uzlaşmacı çözümler elde edebilmek amacıyla diyaloğun önemine vurgu yaparak taraflara çağrıda bulundu.

Endişe Duyulan Gelişmeler

UNSMIL'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, Libya'nın çeşitli bölgelerindeki siyasi grupların tek taraflı hareketlerinin yakından izlendiği belirtildi. Misyon, siyasi tarafların ve kurumların bu tür yaklaşımlar yerine diyaloğu benimsemeleri gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi'nin Kararları

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) Sözcüsü Abdullah Buleyhık, Meclis'in yürütme otoritesi olan Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) üzerinde güvenoyu ile ilgili bir çekilme kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, Libya ordusunun başkomutanlık sıfatının Başkanlık Konseyi’nden alınıp TM Başkanı Akile Salih'e devredildiği belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Tepkisi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, TM'nin Ulusal Birlik Hükümeti üzerindeki kararını "tek taraflı" olarak nitelendirerek kınadı. Tekale, UBH'nin meşruiyetinin Anayasa Bildirgesi ve Libya Siyasi Anlaşması gibi uluslararası mutabakatlardan kaynaklandığını savundu.

Meclisteki Sayı Problemi

TM üyesi milletvekili Salim Gıneydi, Meclis'in aldığı karar için yapılan oturuma 20'den az milletvekilinin katıldığını ve bu oturumun yasadışı olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!