BM'den Libya'daki Tek Taraflı İcraatlara Tepki

BM Libya Destek Misyonu'ndan Açıklama

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki siyasi tarafların son günlerde gerçekleştirdiği tek taraflı icraatlar hakkında endişelerini ifade etti. Misyon, uzlaşmacı çözümler elde edebilmek amacıyla diyaloğun önemine vurgu yaparak taraflara çağrıda bulundu.

Endişe Duyulan Gelişmeler

UNSMIL'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, Libya'nın çeşitli bölgelerindeki siyasi grupların tek taraflı hareketlerinin yakından izlendiği belirtildi. Misyon, siyasi tarafların ve kurumların bu tür yaklaşımlar yerine diyaloğu benimsemeleri gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi'nin Kararları

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) Sözcüsü Abdullah Buleyhık, Meclis'in yürütme otoritesi olan Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) üzerinde güvenoyu ile ilgili bir çekilme kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, Libya ordusunun başkomutanlık sıfatının Başkanlık Konseyi’nden alınıp TM Başkanı Akile Salih'e devredildiği belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Tepkisi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, TM'nin Ulusal Birlik Hükümeti üzerindeki kararını "tek taraflı" olarak nitelendirerek kınadı. Tekale, UBH'nin meşruiyetinin Anayasa Bildirgesi ve Libya Siyasi Anlaşması gibi uluslararası mutabakatlardan kaynaklandığını savundu.

Meclisteki Sayı Problemi

TM üyesi milletvekili Salim Gıneydi, Meclis'in aldığı karar için yapılan oturuma 20'den az milletvekilinin katıldığını ve bu oturumun yasadışı olduğunu belirtti.