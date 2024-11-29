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BM'den Lübnan'daki Ateşkes İçin Taraflara Çağrı

BM, tüm tarafları Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına tam saygı göstermeye davet ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:32
BM'den Lübnan'daki Ateşkes İçin Taraflara Çağrı

BM'den Lübnan'daki Ateşkes Anlaşmasına Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına tüm tarafların tam saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Cenevre ofisinde yapılan haftalık basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, bu anlaşmanın, son 13 ayda büyük acılar yaşamış milyonlarca insan için büyük bir rahatlama sağladığını belirtti.

Laurence, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin, sivillerin yararına olduğunu ifade ederek, İnsan hakları ve insani yardım konularının öncelikli hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, ihtiyaç sahiplerine gerekli tüm yardımların sağlanmasının da önemine dikkat çekti.

BM yetkilisi, Lübnan'da zor şartlar altında yaşayan insanların çoğunun geri dönme veya yaşanabilir ev bulma imkanına sahip olmadığını ifade ederek, hastaneler, okullar ve diğer hayati altyapıların yıkıldığını veya hasar gördüğünü aktardı. Laurence, savunmasız bireylere koruma sağlanmasının bir öncelik olması gerektiğini belirtti.

Volker Türk'ün, Lübnan'daki siyasi aktörlere farklılıkları bir kenara bırakma ve derinden travmatize olmuş nüfusun refahı için dayanışma içinde hareket etme çağrısında bulunduğunu belirten Laurence, uluslararası toplumun da destek sağlamasının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, işlenen suçlara karşı hesap verebilirliğin önemine değinen Laurence, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları çerçevesinde ihlallerin bağımsız ve kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Laurence, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve Gazze'deki can kayıplarına dikkat çekerek, Türk'ün Gazze’de derhal ateşkes yapılması yönündeki acil çağrısını yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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