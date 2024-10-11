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BM'den Lübnan'daki Krize Dair Çarpıcı Açıklama

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonucunda 420 binden fazla kişi Suriye'ye geçti. BM, durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:36
BM'den Lübnan'daki Krize Dair Çarpıcı Açıklama

BM, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava ve kara saldırılarının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 23 Eylül'den bu yana 310 binden fazla Suriyeli ile yaklaşık 110 bin Lübnan vatandaşı Suriye sınırını geçmiş durumda.

Beyrut, Hedef Haline Geldi

İsrail'in Lübnan'ın yoğun nüfuslu başkenti Beyrut üzerindeki bombardımanlarının artarak devam ettiğini vurgulayan Shamdasani, "Beyrut, son günlerde giderek daha fazla hedef alınıyor. Yüzlerce insan yaşamını yitirdi ve ülke genelinde 1 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Bombardımanları ve Sivil Kayıplar

Shamdasani, İsrail'in en son gerçekleştirdiği bombardımanın ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Hizbullah ve diğer grupların İsrail'e roket atmaya devam ettiğini belirten Shamdasani, bunun sonucunda İsrail'in kuzeyinde de ölümlerin meydana geldiğini ifade etti.

BM'nin Koruma Yükümlülükleri

Volker Türk tarafından BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, tüm tarafların, sivil halkın ve altyapının korunması konusunda sorumluluklarının hatırlatıldığı belirtildi. Shamdasani, "Lübnan'daki çatışmaların en büyük yükünü bu ülkenin halkı taşıyor. Saldırılar sonucunda yerinden edilenlerin büyük bir kısmı Suriye'ye geçiyor," diyerek endişelerini dile getirdi.

UNIFIL ve Güvenlik Endişeleri

Shamdasani, son olarak, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) müdahale güçlerine yönelik saldırılarına da değinerek, "UNIFIL'in güvenliği, ülkeler tarafından sağlanması gereken bir yükümlülük. Ancak İsrail'in bu güvenliği garanti edemeyeceği yönündeki söylemleri talihsiz bir durumdur," dedi.

Gelişmelerin bölge halkı üzerindeki etkisi derinleşirken, BM ve diğer uluslararası kuruluşların durumun iyileşmesi için acil müdahale çağrısında bulunmaları bekleniyor.

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