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BM'den Lübnan'daki Patlamalara Sert Tepki

BM, Lübnan'da meydana gelen patlamaları savaş suçu olarak nitelendirerek sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:23
BM'den Lübnan'daki Patlamalara Sert Tepki

BMMYK, Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Dikkat Çekti

Büyük Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Lübnan'daki cihazların patlatılması olaylarını şiddet eylemleri olarak değerlendirerek, bu tür eylemlerin siviller arasında korku yaymaya yönelik olduğunu ifade etti.

BM Yetkilisi: "Sivillere karşı gerçekleştirilen bu tür eylemler, uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil etmektedir. Hükümetlerin bu duruma karşı ciddi önlemler alması gerekiyor," dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

BM, dünya genelindeki tüm ülkeleri, savaş suçu teşkil eden bu olaylara karşı duyarlı olmaya ve Lübnan'daki sivillerin güvenliğini korumaya davet etti.

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BM'den Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Sert Tepki

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