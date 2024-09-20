BM'den Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Sert Tepki

BM: Lübnan'daki Şiddet Savaş Suçudur

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da gerçekleşen ve sivillere yönelik patlamalar içeren şiddet eylemlerine dair açıklamalarda bulundu. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bu konuyla ilgili acil bir oturum düzenleyerek durumu ele aldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden Açıklama

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu patlamaları dehşetle karşılayarak, bunların yeni bir askeri taktik olduğunu ifade etti. Türk, iletişim cihazlarının silah olarak kullanıldığını ve bu tür saldırıların marketler, sokaklar, evler, hastaneler ve üniversitelerde gerçekleştirildiğini belirtti.

Siviller Üzerindeki Korkunun Etkileri

Bu saldırıların, Lübnan halkında büyük bir korku ve panik yarattığını vurgulayan Türk, "Bu yeni normal olamaz." diyerek duruma dikkat çekti. Savaşların belirli kuralları olduğunu ifade eden Türk, tarafların sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözeterek hareket etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Uluslararası Hukukun Önemi

Türk, sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Saldırılar orantılı olmak zorundadır." açıklamasında bulundu. Ayrıca, uluslararası insan hakları hukukunun, savaş sırasında bile her bireyin eşitliğini korumak adına var olduğunu hatırlattı.

Kapsamlı Soruşturma Talebi

Türk, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur." diyerek, saldırılarla ilgili bağımsız, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep etti. Bu korkunç olayların yalnızca Lübnan ile sınırlı olmadığını, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki artan şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.