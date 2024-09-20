DOLAR
34,1 -0,32%
EURO
38,06 -0,1%
ALTIN
2.874,25 -1,68%
BITCOIN
2.140.630,72 0,49%

BM'den Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Sert Tepki

BM, Lübnan'daki sivillere yönelik şiddet eylemlerini savaş suçu olarak nitelendirdi ve bağımsız soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:46
BM'den Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Sert Tepki

BM: Lübnan'daki Şiddet Savaş Suçudur

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da gerçekleşen ve sivillere yönelik patlamalar içeren şiddet eylemlerine dair açıklamalarda bulundu. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bu konuyla ilgili acil bir oturum düzenleyerek durumu ele aldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden Açıklama

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu patlamaları dehşetle karşılayarak, bunların yeni bir askeri taktik olduğunu ifade etti. Türk, iletişim cihazlarının silah olarak kullanıldığını ve bu tür saldırıların marketler, sokaklar, evler, hastaneler ve üniversitelerde gerçekleştirildiğini belirtti.

Siviller Üzerindeki Korkunun Etkileri

Bu saldırıların, Lübnan halkında büyük bir korku ve panik yarattığını vurgulayan Türk, "Bu yeni normal olamaz." diyerek duruma dikkat çekti. Savaşların belirli kuralları olduğunu ifade eden Türk, tarafların sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözeterek hareket etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Uluslararası Hukukun Önemi

Türk, sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Saldırılar orantılı olmak zorundadır." açıklamasında bulundu. Ayrıca, uluslararası insan hakları hukukunun, savaş sırasında bile her bireyin eşitliğini korumak adına var olduğunu hatırlattı.

Kapsamlı Soruşturma Talebi

Türk, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur." diyerek, saldırılarla ilgili bağımsız, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep etti. Bu korkunç olayların yalnızca Lübnan ile sınırlı olmadığını, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki artan şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: Oğul Tutuklandı, Baba Kalp Krizi Geçirdi
2
Pendik'te İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
3
Ağrı'da Sağanak Yağış Hayatı Etkiliyor
4
Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
5
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
6
Macron, Netanyahu'ya Savaş Uyarısında Bulundu
7
BM'den Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Sert Tepki

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak