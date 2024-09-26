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BM'den Lübnan'daki Sivillerin Durumu Üzerine Korkutucu Açıklama

BM, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının siviller için korkutucu etkileri olduğunu vurguladı, ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:24
BM'den Lübnan'daki Sivillerin Durumu Üzerine Korkutucu Açıklama

BM, Lübnan'daki Sivillerin Korkutucu Durumuna Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Lübnan'ın güney kentlerine yönelik devam eden saldırılarının siviller üzerinde ciddi bir korkutucu etki yarattığını belirtti.

Artan Tansiyon ve Acil Ateşkes İhtiyacı

Shamdasani, AA muhabirinin konuya dair sorusunu yazılı olarak yanıtlayarak, "Bölgede tansiyonun artmaya devam ettiğini ve bunun siviller üzerinde korkutucu bir etki oluşturduğunu" ifade etti. Ateşkes için acil çabalar gerekiyor.

Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu, İsrail’in son bir yılda Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçlarının Lübnan'daki bombalamalarla tekrarladığını ifade ederek, "Bu durum normal bir savaş ortamı değil. Lübnan'daki yoğun bombardıman sonucu bir günde 500 sivilin yaşamını yitirmesi, uluslararası insani hukuku ihlal eden bir durumu açıkça göstermektedir," değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki Can Kaybı ve Yerinden Olma Olayları

Euro-Med İletişim Direktörü Muhammed Shehada, 23 Eylül tarihi itibarıyla İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların son 20 yılın en ölümcüldüğü gün olduğunu vurguladı. "Bu saldırılar tam anlamıyla bir katliam niteliğinde. İsrail, Gazze soykırımında uyguladığı kirli taktikleri burada da devreye sokmaktadır," şeklinde konuştu.

Ölü Sayısı ve Yerinden Olma Rakamları

İsrail ordusunun, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güney ve Bekaa, Baalbek bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 677 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, bombardımanlar nedeniyle 150 bine yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. Başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelere doğru göç dalgaları ise devam ediyor.

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