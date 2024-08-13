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BM'den Mescid-i Aksa'ya Baskın Tepkisi

BM, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla ilgili statükonun korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:43
BM'den Mescid-i Aksa'ya Baskın Tepkisi

BM'den Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskın Üzerine Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haq, kutsal mekanlarla ilgili statükonun değiştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Kutsal Mekanların Korunması

Haq, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin Mescid-i Aksa'daki durumla ilgili sorularını yanıtladı. "Kutsal mekanlarla ilgili statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü çabaya karşıyız," diyen Haq, Aksa'nın mevcut dini otoriteler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Farhan Haq ayrıca, bu tür davranışların "işi kolaylaştırmadığının" altını çizerken, "aşırı derecede kışkırtıcı" olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, Kudüs'teki diğer kutsal mekanlar için de geçerlidir.

Baskın Detayları

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs bölgesinde, fanatik Yahudilerin Tisha B'Av dini bayramı vesilesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları yaptığı belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Necef ile Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un önderliğinde yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi.

Gazze'ye Yardım Engelleri

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Ağustos ayının başından itibaren Gazze'ye yapılan yardım misyonlarının yaklaşık üçte birinin İsrail tarafından engellendiği bildirildi. Haq, bu kısıtlamaların Gazze'deki yüzbinlerce insana insani yardım ulaştırılmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Farhan Haq, 1-11 Ağustos arasında Gazze'nin kuzeyine gönderilen 85 insani yardım misyonundan yalnızca 34'ünün İsrail tarafından onaylandığını söyledi. Ayrıca, Gazze'nin güneyinde de benzer bir durum yaşandığını ve ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaşması gereken yardım misyonlarının kısıtlandığını belirtti.

Son olarak, bir İsrail gazetesinin Gazze'de sivillerin insan kalkanı olarak kullanıldığı yönündeki iddialarına dair henüz bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

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