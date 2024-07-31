BM'den Orta Doğu'daki Gerginliklere Karşı Acil Uyarı

BM'den Olumsuz Gelişmelere Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da artan çatışma riskine karşı güçlü bir uyarıda bulundu. BM, "Füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli," ifadesini kullandı.

Ac28il Oturum ve Tahran'daki Suikast

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptığı acil oturumda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı ele aldı. BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Orta Doğu'daki gelişmelerin endişe verici düzeyde olduğunu belirtti. Sadece bir hafta içerisinde tekrar bir araya gelmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

İran'dan Geliyor Tepkiler

DiCarlo, Ayetullah Ali Hamaney dahil olmak üzere birçok üst düzey İranlı liderin, Heniyye'nin ölümünün ardından intikam alacaklarını açıkladıklarını aktardı. Ayrıca, İran'daki bazı silahlı grupların da İsrail'e tepki vereceklerini duyurdu.

Gerginlikte Ciddi Artış

DiCarlo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üç cephede saldırı gerçekleştirdiği ve İran ile varoluşsal bir savaş içerisinde olduklarını ifade ettiğini hatırlattı. Gazze'deki saldırıların devam ettiğini ve Lübnan ile Mavi Hat'taki gelişmelerin endişe verici olduğunu kaydetti.

Diplomatik Çabalara Ağırlık Verilmeli

DiCarlo, son günlerde meydana gelen farklı saldırıların ciddi ve tehlikeli bir gerginlik yarattığını belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in azami itidal çağrısını hatırlattı. Bölgesel barış için acil ve etkili diplomatik adımlar gerektiğini vurguladı.

DiCarlo, uluslararası toplumun birlikte hareket ederek çatışmanın büyümesini engellemesi gerektiğini belirtti ve, "Şimdi, daha fazla gecikmeden bunun tam zamanı," dedi.