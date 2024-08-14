BM'den Orta ve Batı Afrika'daki Sel Felaketi İçin Uyarı

B.M. Acheve: Orta ve Batı Afrika'da Sel Felaketi

Birleşmiş Milletler (B.M.), Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıkan sellerin 700 binden fazla bireyi etkilediğini duyurdu.

Şiddetli Yağışlar ve Etkileri

B.M. Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, bu durumu basın toplantısında değerlendirdi. Haq, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo gibi ülkelerde şiddetli yağışlar ve buna bağlı sel felaketinin ciddi sorunlara yol açtığını aktardı. “Daha yağmur mevsiminin başında böyle aşırı yağışların olması oldukça kaygı verici.” diyen Haq, şu an itibarıyla 700 binden fazla insanın bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

B.M. Destek Çalışmaları

Felaketin ciddiyeti karşısında B.M., ortaklarıyla işbirliği yaparak, selden zarar gören ülkelere yönelik yardım faaliyetlerini hızlandırdığını ifade etti. Bu kapsamda, gıda dağıtımı, barınma, su temini ve sanitasyon hizmetlerinin sağlanmasına çalışıldığını vurguladı.

B.M. Merkezi Acil Müdahale Fonu, 2023 yılı içerisinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijer hükümetlerine toplamda 10 milyon dolar yardımda bulundu.