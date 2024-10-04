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BM'den Rus Gazeteciye İhlal Ceza

BM, Rus gazeteci Valentin Bogdanov'un akreditasyonunu düşürdü, sebep Basın Erişim Kuralları ihlali.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 04:14
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 04:14
BM'den Rus Gazeteciye İhlal Ceza

BM'den Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), 79. Genel Kurul sırasında Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a soru sormak isteyen Rus gazeteci Valentin Bogdanov'un akreditasyon derecesini düşürdü. Bu karar, Bogdanov'un "Yüksek güvenlik önlemleri alınan bu dönemde Basın Erişim Kuralları'nı ihlal ettiğini" öne sürmesiyle açıklandı.

Basın Erişim Kuralları İhlali

BM Akreditasyon Birimi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul dönemindeki Basın Erişim Kuralları'nın internet sayfası ve akreditasyon formunda net bir şekilde yer aldığını belirtti. Bogdanov'un bu kurallara uymadığı ve bu sebeple bilgilendirildiği ifade edildi. Kuralların Önemi

Açıklamada, tüm temsilcilerin ve gazetecilerin bu kurallara uymayı taahhüt ettiği, kuralların tüm katılımcıların güvenliği için gerekli olduğu vurgulandı. Bogdanov'un halen basın akreditasyonuna sahip olduğu, ancak akreditasyon derecesinin düşürüldüğü kaydedildi.

Gazetecinin İddiaları

Valentin Bogdanov, AA ile yaptığı görüşmede, 79. Genel Kurul'un ilk gününde, gazeteciler için kısıtlama olmayan bir alanda Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a yaklaşmaya çalıştığını ve kendisine fiziksel müdahalede bulunulduğunu aktardı. Olayın ardından, kendisi ve kameramanının akreditasyon derecelerinin düşürüldüğünü öğrendi ve "Sadece işimi yaptığım için cezalandırıldım" dedi.

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