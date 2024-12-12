BM'den Sednaya Hapishanesi Açıklaması: Suriyelilerin Çektiği Acılar Ortaya Kondu

BM'den Sednaya Hapishanesi Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntülerin, Suriyelilerin yıllardır katlandığı ve bildirdiği akıl almaz vahşeti net şekilde vurguladığını kaydetti.

Açıklamalar ve Vurgular

Pedersen, Suriye'de Beşşar Esad rejimi döneminde Sednaya Hapishanesi ile diğer gözaltı merkezlerindeki işkenceler ve zulümlere dair yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Bu görüntüler, gözaltına alınanların, ailelerinin ve sevdiklerinin katlandığı tarifsiz acı ve ızdırabın derin bir kanıtıdır.' ifadelerine yer verildi.

Pedersen, bu görsellerin, mevcut belgeler ve tanıklıklara rağmen, hapishanedeki sistemli dehşetin yalnızca görünen yüzü olduğunu ifade etti. Şu anda, kararlı ve şefkatli bir eylem zamanının geldiğini vurguladı.

Acil Destek Çağrısı

Rejim tarafından gözaltına alınanlar, kaybolanlar ve yakın zamanda serbest bırakılanların ailelerinin, tıbbi bakım, psikolojik destek, hukuki yardım ve güvenli barınak gibi acil destek ihtiyaçlarına sahip olduğunu hatırlatan Pedersen, adalet ve hesap verebilirlik arayışlarına yardımcı olmak amacıyla gözaltı merkezleri, toplu mezarlar ve belgelerin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, 'Kayıpların hesabını vermeye öncelik vermeli ve ailelerin umutsuzca ihtiyaç duyduğu netliği sağlamalıyız.' diye ekledi. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca hesap verebilirliği sağlamak için vahşet kanıtlarının korunması ve belgelenmesi gerektiğini belirtti.

İnsani İhtiyaçlara Öncelik

Tüm tarafları ve uzman kuruluşları, bağımsız gözlemcilere sınırsız erişim izni vermeye ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymaya çağıran Pedersen, sayısız çocuğun hala gözaltında olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

Son olarak, 'Dünyanın Suriye halkını dinlemek ve onlar için harekete geçmek zorunda olduğu' mesajını veren Pedersen, bu tür dehşetlerin bir daha asla yaşanmaması için kararlılıkla çalışmak gerektiğini belirtti.