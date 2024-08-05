BM'den Sosyal Medyada Irkçı Nefret Uyarısı

BM İnsan Hakları Ofisi'nden Önemli Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, sosyal medya platformlarında son zamanlarda yaşanan ırkçı şiddet ve nefret içeriklerinin artışının oldukça endişe verici ve kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sosyal Medyanın Rolü

BM, bu konuda X sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj yayımlayarak, içeriklerin ırkçı şiddeti ve nefreti teşvik etme yönünde gelişmeler gösterdiğini belirtti.

İfade Özgürlüğü ve Sorumluluk

Mesajda, sosyal medyanın ifade özgürlüğünü ihlal etmeden, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiği vurgulandı. BM, dijital platformların bu sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.