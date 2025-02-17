BM'den Sudan'a 6 Milyar Dolarlık Küresel Eylem Çağrısı

BM, Sudan'daki iç savaş sebebiyle yardıma muhtaç milyonlar için 6 milyar dolarlık yardım kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:03
BM'den Sudan'a 6 Milyar Dolarlık Küresel Eylem Çağrısı

BM Kuruluşlarından Sudan İçin Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmaların etkisi altında kalan sivillere destek olmak amacıyla 6 milyar dolarlık bir yardım kampanyası başlattı. Türkiye saati ile yapılan açıklamalarda, Sudan'da yaşanan krizlerin en yıkıcılarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "BM ve ortakları olarak Sudan'daki insanlara yardım etmek amacıyla tüm dünyaya küresel eylem çağrısı yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çatışmalar, 12 milyon insanın yerinden edilmesine ve büyük bir koruma krizinin ortaya çıkmasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Yaşanan çatışmaların sonucunda sivillerin ölümleri ve yaralanmalarının artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Hastaneler, pazarlar ve temel altyapıların yok olduğu belirtilirken, nüfusun üçte ikisinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi. "Acil yardıma muhtaç Sudanlılar, komşu ülkelere doğru göç ediyor, yerel kaynaklar tükenmiş durumda" denildi.

BM ve ortaklarının, 2025 İnsani ve Mülteci Müdahale Planı kapsamında Sudan ve bölgedeki yaklaşık 26 milyon kişiye yardım sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Kıtlık ve Şiddet Sorunları

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Sudan'da yaşanan insani acil durumun boyutlarının "şok edici" olduğunu belirtti. Cinsel şiddetin yaygınlaştığını, çocukların öldüğünü ve yaralandığını ifade eden Fletcher, "Yaşanan acılar korkunç. Ancak planımız milyonlarca kişi için bir can simidi. Savaşları durdurmalı ve fon sağlamalıyız." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Sudan'daki nüfusun üçte birinin yerinden edilmiş olduğunu belirtirken, "Bu toplumun yasadığı travmalar, sadece Sudan ile sınırlı kalmıyor. Komşu ülkelerin kaynakları tükeniyor, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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