BM'den Sudan'a Hesap Verebilirlik ve Silah Ambargosu Çağrısı

BM, Sudan'da sivillere yönelik ihlallerin önlenmesi için hesap verebilirlik ve silah ambargosu talep etti. Suçların cezasız kalması durumu endişe verici.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:30
BM'den Sudan'a Hesap Verebilirlik ve Silah Ambargosu Çağrısı

BM'den Sudan'daki İhlallere Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların getirdiği sivillere yönelik ihlal ve suistimallerin önlenmesi için hesap verebilirlik ve silah ambargosu çağrısında bulundu.

Uluslararası Toplumdan Acil Önlemler Talebi

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, OHCHR'nin Sudan'daki çatışmaların sonuçları hakkında hazırladığı raporu paylaştı. Raporda, suçların cezasız kalmasının, çatışmaların yayılmasına ve insan hakları ihlallerinin artmasına neden olduğu öne sürüldü.

Sonuçları detaylandıran raporda, yoğun nüfuslu alanlara ve yerinden edilenlerin kontrolündeki kamplara yönelik saldırıların yanı sıra, sağlık tesisleri ve okulların hedef alındığını vurgulandı. Ayrıca, etnik kökenli infazların belgeleri de yer aldı.

Sağlık ve Eğitimde Kriz

BM’nin raporuna göre, 9 Mayıs ile 23 Haziran 2024 tarihleri arasında Faşir şehri sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilen 9 saldırının çoğunluğunun HDK tarafından yapıldığı belirlendi. Sudan'da, sağlık tesislerinin %70 ila %80'inin işlevsiz hale geldiği ve okul çağındaki çocukların %90'ından fazlasının eğitime erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.

Savaş Suçları ve Adalet

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'daki sivillere yönelik devam eden saldırılar ve ihlallerin, her iki tarafın da uluslararası insan hakları hukukuna uymadığını gösterdiğini ifade etti. Türk, "Bu eylemlerden bazıları savaş suçu teşkil edebilir. Hemen ve bağımsız bir şekilde araştırılmaları gerekiyor," dedi.

Savaşın Etkileri ve İnsani Kriz

Sudan'daki çatışmalar, 15 Nisan 2023 itibarıyla ordu ve HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle başladı. BM’ye göre, çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülke içinde yerinden edilen kişi sayısı 9 milyona yaklaşırken, insani yardıma muhtaç durumdaki kişi sayısı 25 milyonu aşıyor.

Bu kapsamda, uluslararası topluma, silah ambargosunu artırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Sudan üzerindeki yargı yetkisinin genişletilmesi yönünde çağrıda bulunuluyor.

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