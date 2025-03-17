BM'den Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'na Uyarı: Gıda Kıtlığı Durumu Kötüleşiyor

BM, Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'nda artan gıda kıtlığı ve çatışmalar nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 20:42
BM'den Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'na Uyarı: Gıda Kıtlığı Durumu Kötüleşiyor

BM'den Çarpıcı Uyarı: Zamzam Mülteci Kampı'ndaki Gıda Kıtlığı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'nda artan çatışmaların ramazan ayında gıda kıtlığını derinleştirdiğini bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Çatışmalar Durumu Kötüleştiriyor

Haq, bölgedeki ortaklardan alınan bilgileri paylaşarak, Zamzam Mülteci Kampı'ndaki durumun kritik aşamaya geldiğini belirtti. Artan çatışmaların, başta çocuklar ve hamile kadınlar olmak üzere birçok insanın açlıkla mücadele etmesine neden olduğunu vurguladı.

Acil Yardım Çağrısı

Haq, kampın yanı sıra Hartum

Sudan'daki Çatışmaların Boyutu

Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar yüzünden büyük bir insani krizle karşı karşıya. BM verilerine göre, bu süreçte 20 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 3,5 milyon insan ülke dışına çıkmış ve 9 milyon kişi ise yerinden edilmiştir. Ülkede 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi
3
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi
5
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam