BM'den Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'na Uyarı: Gıda Kıtlığı Durumu Kötüleşiyor

BM'den Çarpıcı Uyarı: Zamzam Mülteci Kampı'ndaki Gıda Kıtlığı
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'nda artan çatışmaların ramazan ayında gıda kıtlığını derinleştirdiğini bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Çatışmalar Durumu Kötüleştiriyor
Haq, bölgedeki ortaklardan alınan bilgileri paylaşarak, Zamzam Mülteci Kampı'ndaki durumun kritik aşamaya geldiğini belirtti. Artan çatışmaların, başta çocuklar ve hamile kadınlar olmak üzere birçok insanın açlıkla mücadele etmesine neden olduğunu vurguladı.
Acil Yardım Çağrısı
Haq, kampın yanı sıra Hartum Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar yüzünden büyük bir insani krizle karşı karşıya. BM verilerine göre, bu süreçte 20 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 3,5 milyon insan ülke dışına çıkmış ve 9 milyon kişi ise yerinden edilmiştir. Ülkede 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.
Sudan'daki Çatışmaların Boyutu
Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar yüzünden büyük bir insani krizle karşı karşıya. BM verilerine göre, bu süreçte 20 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 3,5 milyon insan ülke dışına çıkmış ve 9 milyon kişi ise yerinden edilmiştir. Ülkede 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.