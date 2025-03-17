BM'den Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'na Uyarı: Gıda Kıtlığı Durumu Kötüleşiyor

BM'den Çarpıcı Uyarı: Zamzam Mülteci Kampı'ndaki Gıda Kıtlığı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'nda artan çatışmaların ramazan ayında gıda kıtlığını derinleştirdiğini bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Çatışmalar Durumu Kötüleştiriyor

Haq, bölgedeki ortaklardan alınan bilgileri paylaşarak, Zamzam Mülteci Kampı'ndaki durumun kritik aşamaya geldiğini belirtti. Artan çatışmaların, başta çocuklar ve hamile kadınlar olmak üzere birçok insanın açlıkla mücadele etmesine neden olduğunu vurguladı.

Acil Yardım Çağrısı