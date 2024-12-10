BM'den Suriye Açıklaması: 'Her Saldırıya Karşıyız'

BM: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Birliği Korunmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Suriye topraklarındaki saldırılarına yönelik, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden her saldırıya açık bir şekilde karşıyız" açıklamasında bulundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İsrail ile BM arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu ifade etti.

Golan Tepeleri'nin Statüsü

Dujarric, Golan Tepeleri'nin BM için "işgal altında topraklar" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun buradaki tampon bölgeyi işgal etmesinin 1974 anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. Özellikle, bu saldırıların Suriye'nin güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, Suriye halkının kendi yollarını çizebilmeleri için desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kimyasal Silah Tehditleri ve Mahkumlar

Dujarric, Esed rejimine bağlı kimyasal silahların güvenliğine dair endişelerin devam ettiğini dile getirerek, tüm tarafların bu silahların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasına odaklanmaları gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Suriye’deki hapishanelerde mahkumların serbest bırakılması ve belgelerin güvenliği konularında da bölgedeki yetkililere önemli görevler düştüğünü belirtti.

BM'nin Suriye'deki İnisiyatifleri

Dujarric, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen öncülüğünde, Suriye halkına destek sunmaya hazır olduklarını ve siyasi sürecin gerçekleşmesi için gerekli iletişimlerin sağlandığını aktardı. BM ile İsrail arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, BM, Suriye'nin toprak bütünlüğüne duyulan saygının önemine dikkat çekerken, sürecin taraflar tarafından yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.