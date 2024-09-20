BM'den Suriye Bölgesel Savaş Uyarısı

Bölgesel Gerginlik ve Savaş Riski

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'nin de dahil olabileceği potansiyel bir bölgesel savaş riski hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleşen oturumda, bölgedeki gerilimlerin arttığını ve bunun Suriye’deki durumu tehdit ettiğini belirtti.

Uyarılar ve Gelişmeler

Pedersen, daha önce de bu tür gelişmeler hakkında uyarılar yapmış, ancak bu hafta ulaşılan gerginlik seviyesinin dikkat çekici bir artış gösterdiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile benzer düşünceleri paylaştığını ifade eden Pedersen, özellikle Lübnan ve Suriye'de meydana gelen patlamalar sonrası alarm durumuna geçildiğini dile getirdi.

Ateşkes ve Güvenli Ortam İhtiyacı

Petersen, "Suriye'yi içine çekecek olan bu savaş riski, son derece açık ve güncel bir durumdur." diyerek, Suriye'deki şiddetin artabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte, Gazze’de ateşkes sağlanmasının ve bölgede gerginliğin azaltılmasının en acil öncelik olduğunun altını çizdi.

Mültecilerin Geri Dönüşü İçin Çözüm

Pedersen, Suriye’de güvenli bir ortam oluşturulması gerektiğini belirterek, bunun mültecilerin geri dönüşünü de mümkün kılacağını ifade etti. Ancak, bu hedefin ulaşılabilmesi için kısa bir yol olmadığını ve siyasi sürecin önemine işaret etti.

İnsani Durum ve Çocukların Etkilenmesi

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi Ramesh Rajasingham, Suriye'de 16 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Rajasingham, çatışmaların toplumun her kesiminde derin etkiler yarattığını ve çocukların en büyük mağdurlar arasında olduğunu vurguladı.

Eğitimde Kriz

Yeni eğitim yılının başlangıcına da dikkat çeken Rajasingham, Suriye'de çocukların üçte birinin, yani yaklaşık 2,5 milyon çocuğun, okula gidemeyeceğini belirtti.