BM'den Suriye'deki Belirsizliklere Dikkat Çekildi

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin atacağı adımların "hala belirsiz" olduğunu vurguladı. Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen Orta Doğu konulu toplantıda, Suriye'deki gelişmeler hakkında ülke temsilcilerini bilgilendirdi.

Geçici Yönetimin Durumu

Pedersen, Suriye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirterek; "Geçici yetkililerin siyasi geçiş süreci hakkında nerede durduğunu paylaşmak istiyorum, ancak sonraki adımlar hakkında birçok detay hala belirsiz," dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 30 Ocak'ta yaptığı birleştirici konuşmaya atıfta bulunan Pedersen, Şara'nın "kapsamlı bir geçiş hükümeti kurma" ve "ülkeyi özgür ve adil bir seçime hazırlama" yönündeki taahhütlerinin henüz resmi bir adımla desteklenmediğini belirtti.

Güvenlik Endişeleri ve Uluslararası Politikalar

Pedersen, Suriye’de geçici yönetimin ulusal bir ordu kurma çabalarının sürdüğünü, ancak halkın DEAŞ tehdidi altında yeni silahlı kuvvetlerde yabancı savaşçıların bulunmasına yönelik endişelerini dile getirdi. Ayrıca, İsrail Ordusu'nun bölgedeki varlığına dikkat çekerek, Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki faaliyetlerinin 1974 Güçlerin Ayrılması Anlaşması’nı ihlal ettiğini ifade etti.

İnsani Durum ve Yardım İhtiyaçları

Toplantıda söz alan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Suriye halkının yaşadığı insani krizin aciliyetine vurgu yaptı. Msuya, Doğu Halep'teki çatışmaların 25 binden fazla insanı yerinden ettığını ve birçok sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Msuya, “Tişrin Barajı’ndaki onarım faaliyetleri engellenmeye devam ediyor ve bu durum bölgedeki insanları su ve elektrikten mahrum bırakıyor,” dedi. Türkiye üzerinden gerçekleşen sınır ötesi yardım teslimatlarının 6 ay daha sürdürülmesi için Suriye'deki geçici hükümetin verdiği izni de olumlu karşıladıklarını belirtti.

Mültecilerin Geri Dönüş Süreçleri

Ülkedeki durumu iyileşmesiyle birlikte artan geri dönüşler hakkında bilgi veren Msuya, komşu ülkelerdeki 6 milyon Suriyeli mültecinin çoğunun geri dönme kararını değerlendirdiğini açıkladı. Aralık ayından bu yana UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), yaklaşık 270 bin kişinin geri döndüğünü tahmin ediyor. Geçen ay yapılan anketlerde, mültecilerin dörtte birinden fazlasının önümüzdeki yıl evlerine dönmeyi umduğunun görüldüğünü ekledi.