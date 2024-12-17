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BM'den Suriye İçin Adalet Çağrısı: Kanıtların Korunması Hayati Öneme Sahip

BM, Suriye'deki Esed rejimi suçlarının belgelenmesi ve adalet sağlanması için kanıtların korunmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:38
BM'den Suriye İçin Adalet Çağrısı: Kanıtların Korunması Hayati Öneme Sahip

BM'den Suriye'de Adaletin Sağlanması İçin Kanıtların Korunması Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de çöken Esed rejiminin işlediği suçlarla ilgili adaletin sağlanabilmesi için kanıtların, materyallerin ve toplu mezarların korunmasının önemli olduğunu vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen toplantıda, Suriye'nin mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Geir Pedersen: "Suriye Yeni Bir Gerçeklikle Yüzleşiyor"

BMGK’ya bağlı olarak Suriye'den bağlanarak üye ülkeleri bilgilendiren BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’deki gelişmelerin tarihi bir boyutta olduğunu dile getirdi. Pedersen, Suriye’yi yaklaşık 54 yıl boyunca yöneten Esed rejiminin son iki hafta içinde çöktüğünü belirterek, ülkenin yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Suriye Halkına Taziyeler

Pedersen, 14 yıllık iç savaş boyunca sevdiklerini kaybeden yüzbinlerce Suriyeliye taziyelerini iletip, birçok kişinin yaşadığı yerinden edilme, sürgün ve gözaltı gibi acıları dile getirdi.

Barış İçin Geçmişten Gelen Acıların Unutulmaması

Pedersen, Suriyelilerin yeni durumlarının kendilerine ait olduğuna dair derin bir his beslediğini belirterek, "Bu Suriyelilerin anısıdır." dedi. Suriye’nin artık barış, ekonomik istikrar ve büyüme ile hesap verebilir, kapsayıcı bir geleceğe doğru ilerleme şansının olduğunun altını çizdi.

Hukuk ve Düzenin İyileştiği Belirtiliyor

Şam’da istikrarsızlık yaşandığını ancak hukuk ve düzenin önemli ölçüde iyileştiğini aktaran Pedersen, istikrarın Suriye’nin birçok bölgesinde hala kırılgan olduğunu uyardı. Suriye'deki genel ihtiyaçların çok büyük olduğunu ve %90’ının yoksulluk içinde yaşadığını ifade ederek, durumu düzeltmek için insani yardımların yeterli olmayacağını söyledi.

Siyasi Geçiş ve Adaletin Önemi

Pedersen, geçiş sürecinde adaletin kritik öneme sahip olduğunun altını çizerken, kayıp ve zorla kaybedilenlerin akıbetinin aydınlatılması gerektiğini vurguladı. "Kanıtların, materyallerin ve toplu mezar alanlarının korunması şart," dedi ve aynı zamanda keyfi gözaltılardaki artışa dikkat çekerek tutukluların serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

İsrail’in Saldırıları ve Suriye’nin Geleceği

Pedersen, İsrail’in Esed rejiminin düşmesinden bu yana Suriye’ye 350’den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve bu durumun Suriye’deki siyasi geçişi baltaladığını belirtti. Bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Pedersen, Suriye'de kalıcı bir istikrar için hukukun üstünlüğüne dayalı sağlam bir temel inşa etme zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

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