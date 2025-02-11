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BM'den Suriye İçin DEAŞ Uyarısı: Üs Olarak Kullanılmasına Müsaade Edilmeyecek

BM, Suriye'deki DEAŞ tehdidine dikkat çekerek, tutulanların ülkelerine geri gönderilmesini ve DEAŞ'ın üs olarak kullanılmasının önlenmesini istedi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:13
BM'den Suriye İçin DEAŞ Uyarısı: Üs Olarak Kullanılmasına Müsaade Edilmeyecek

BM'den DEAŞ Uyarısı: Suriye'deki Tehditler Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, Suriye'deki kamplarda tutulan bireylerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi Toplantısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), uluslararası barışa yönelik terör tehdidi hakkında hazırlanan rapor üzerinde bir oturum gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ'ın dünya genelindeki saldırıları hakkında artan endişeleri dile getirerek, örgütün Suriye'deki etkinliğinin ülke genelindeki kaosa bağlı olarak yeniden canlanabileceğine dikkat çekti.

Suriye'deki Kamplardaki Durum

Voronkov, Suriye'nin kuzeyinde on binlerce DEAŞ üyesinin ve ailelerinin halen kamplarda tutulduğunu ifade ederek, bu sayının yaklaşık 42 bin 500 olarak tahmin edildiğini söyledi. Bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesinin önemine vurgu yapan Voronkov, geri dönüşlerin kolaylaştırılması yönünde çağrıda bulundu.

DEAŞ'ın Uluslararası Tehditleri

DEAŞ'ın Afganistan ve çevresindeki durumu da ele alındı. Voronkov, örgütün bu bölge için halen önemli bir tehdit teşkil ettiğini, yabancı terörist üyelerinin Afganistan'a geçişlerini sürdürdüklerini aktardı. Ayrıca, DEAŞ'ın başta Batı Afrika olmak üzere uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerinin devam ettiğini ifade etti.

Voronkov, üye ülkelerin uluslararası ve bölgesel işbirliği çabalarına rağmen, DEAŞ'ın saldırılarına karşı koymanın zorluğuna dikkat çekti.

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