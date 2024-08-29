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BM'den Suriye İnsani Durumu İçin Kritik Uyarı

Suriye'deki insani ihtiyaçlar alarm veriyor, BM acil yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:36
BM'den Suriye İnsani Durumu İçin Kritik Uyarı

BM'den Suriye'de Kritik İnsani Durum Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Suriye'deki insani ihtiyaçların doruk noktasına ulaştığı ve 16 milyondan fazla insanın acil yardıma muhtaç olduğu konusunda uluslararası toplumu uyardı.

Yardım İhtiyacı Giderek Artıyor

Msuya, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Suriye halkı derin bir insani krizle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bunun dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşmaktadır," diye belirtti.

Yerinden Edilme Oranları Endişe Verici

Suriye'deki yerinden edilme durumuna da dikkat çeken Msuya, "6 milyondan fazla Suriyeli, çoğunluğu komşu ülkelerde, mülteci ya da sığınmacı olarak yaşam sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kız Çocukları ve Kadınlar Zor Durumda

Kadınların ve kız çocuklarının bu krizden daha çok etkilendiğini vurgulayan Msuya, "Kuzey Suriye'de, kadın reisi olan haneler erkek reisi olan hanelerin iki katı oranında temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır," dedi.

Yardımlar Yetersiz Kalıyor

Bu yıl bölgeye 4,1 milyar dolar yardım öngörülmesine rağmen, mevcut yardımların 1 milyar doların altında kaldığını hatırlatan Msuya, zorla evlendirilen kız çocukları ve çocuk işçilerin sayısının endişe verici biçimde arttığını belirtti.

Türkiye'den Yardımlar Hayat Kurtarıyor

Msuya, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşan dış yardımların, "Türkiye'den sınır ötesi yardımların bu insanlar için can simidi olmaya devam ettiğini," söyledi. Bu yardımlar, sadece malzeme geçişini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda BM personelinin yerinde değerlendirme yapmasını da kolaylaştırıyor.

Kalıcı Çözüm İçin Çatışmanın Sona Ermesi Gerekiyor

Msuya, yerinden edilmiş kişilerin yarısının İdlib ve Halep'in kuzeyinde bulunduğunu belirtip, "Sürdürülebilir bir çözümün anahtarı, çatışmanın kesin olarak sona ermesidir," şeklinde konuştu.

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