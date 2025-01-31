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BM'den Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Çağrısı

BM Suriye Araştırma Komisyonu üyeleri, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:12
BM'den Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Çağrısı

BM Suriye Araştırma Komisyonu Yaptırımların Kaldırılması İçin Ses Yükseltti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, Suriye'nin yeniden inşası için mevcut yaptırımların bir kısmının kaldırılması gerektiğini ifade etti. Megally, BM Cenevre Ofisi'nde, BM akredite basın mensupları ile bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların Olumsuz Etkileri

Megally, Suriye’deki mevcut yaptırımların 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında yardım çabalarını ciddi şekilde engellediğine dikkat çekti. "Yaptırımların etkileri, halk tarafından giderek daha fazla hissedildi. Deprem sırasında donanım aletleri gibi uluslararası yardımlar neredeyse hiç gelmedi," dedi.

Yardım Çağrısı ve Yapısal Reformlar

Megally, Suriye sivil toplumu da dahil olmak üzere, belirli sektörel yaptırımların kaldırılması veya askıya alınması yönünde artan çağrılar olduğunu belirterek, "Ülkeyi yeniden inşa etmemiz ve bu yaptırımların bir kısmını kaldırmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Baskı Unsuru ve İnsani Yardımlar

Yeni yönetimin doğru yönde hareket ettiğinden emin olmak için bir baskı unsuruna ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Megally, insani yardıma yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılmasının önemine değindi.

Adalet ve Hesap Verebilirlik Vurgusu

Diğer bir komisyon üyesi Lynn Welchman, geçmişte yaşanan olayların kanıtlarının korunmasının önemini vurgulayarak, "Adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması, Suriye liderliğinde olmalı. Yeni hükümet ve Suriyeliler için ülkeyi yeniden inşa etmenin yanı sıra, en önemli işler hâlâ Suriye'de olanların bir daha asla olmamasını sağlamak olacaktır," değerlendirmesinde bulundu.

Welchman, yeni yönetime her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtirken, Suriyeli yetkililerle olumlu ve yapıcı bir etkileşim içinde olacaklarının altını çizdi.

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