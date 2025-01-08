BM'den Suriye'ye Kritik Uyarı: Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Tehdit Altında

BM'den Suriye'ye Önemli Uyarılar

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki Halep'in bazı bölgeleri ile kuzeydoğusunun terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından kontrol edildiğini ve burada devam eden çatışmaların, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne ciddi tehditler oluşturduğunu açıkladı.

BMGK'da Siyasi ve İnsani Durum Gözden Geçirildi

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı toplantıda Suriye'deki siyasi ve insani durumu ele aldı. Geçtiğimiz günlerde Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin yeni bir yol arayışı içerisinde olduğunu ifade etti. Pedersen, mevcut kararların geleceği şekillendireceğini vurguladı.

Gelecek İçin Fırsatlar ve Tehditler

Pedersen, "Çok büyük fırsatlar ve ciddi tehlikeler mevcut. Suriyeliler ve uluslararası toplumun bir sonraki adımları doğru atması lazım" dedi. BM’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Pedersen, Suriye hükümeti yetkilileriyle ve farklı gruplarla görüşmelerin sürdüğünü belirtmiştir.

Askeri Çatışmalar ve Uluslararası Endişeler

Pedersen, SDG ve Suriye Milli Ordusu arasında süregelen çatışmalara dikkat çekerek diyalog kanallarının açılmasını desteklediklerini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığından endişe duyduğunu ve 1974 Anlaşması'nı ihlal ettiğini ifade etti.

Yeniden İnşa İçin Kapsamlı Fonlama Gereksinimi

Pedersen, Suriye halkının ciddi ihtiyaçlar içinde olduğunu ve ABD'nin yaptırımları hafifletme çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Ancak, bu adımların yetersiz olduğunu ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İnsani Yardım İhtiyaçları

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Suriye'deki mevcut fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İlk öncelik olarak temel hizmetlerin yeniden inşasının kritik önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Fletcher, Suriye'ye yardımın etkin bir şekilde ulaşmasının önemine değinerek, BMGK'nın ve uluslararası toplumun aktif katılımının kilit önemde olduğunu belirtti. Yardımların artması çağrısında bulundu ve yaptırımların insani yardımları engellememesi gerektiğini ifade etti.