BM'den Suriyeli Mülteciler İçin Destek Çağrısı

B.M. Suriye Temsilcisi'nden Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin karşı karşıya kaldığı zorlukları anladıklarını belirtti. Pedersen, destek sağlanması için güçlü çağrıda bulundu.

Siyasi ve İnsani Gelişmelere Dikkat Çekti

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen oturumda, Suriye'nin derin ihtilaf ve bölünmüşlük içinde olduğuna dikkat çekildi. Pedersen, silahlı gruplar ve yabancı orduların ülkede hala aktif olduğunu vurgulayarak, sivillerin şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını ifade etti.

Hukuksuzluk ve Şiddet Sürüyor

Pedersen, terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu çocukların serbest bırakılması amacıyla oturma eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Suriye’deki baskıcı uygulamaların ve keyfi tutuklamaların sürdüğünü dile getiren Pedersen, bunun ülkede kanunsuzluk ve korkuyu artırdığını söyledi.

Ev Sahibi Ülkelere Destek Artmalıdır

“Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkındayız.” diyen Pedersen, ev sahibi ülkelere daha fazla destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu ülkelerin mevcut durumun tehlikeli ve sürdürülemez olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Gönüllü Dönüşlere Destek Çağrısı

Pedersen, Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşüne destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ve Suriye hükümetlerinin diplomatik bağlantıları tesis etme çabalarına da dikkat çekerek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İnsani Yardımda Azalma

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi Ramesh Rajasingham ise Suriye’ye yönelik insani yardımlarda azalma olduğuna dikkat çekti. Rajasingham, aşırı sıcakların ve su kısıtlılığının zarar verdiği toplumdaki kırılgan kesimlerin yaşadığı zorlukları aktardı.

Tüm Donörlere Çağrı

Rajasingham, Suriye insani yardım planının yalnızca %20’sinin fonlandığını ve durum düzelmezse ülkenin geleceğini temsil edecek gençlerin de ülkelerini terk edeceği uyarısında bulundu.