DOLAR
35,73 -0,18%
EURO
37,51 -0,13%
ALTIN
3.147,99 1,03%
BITCOIN
3.592.288,42 4,22%

BM'den Trump'a Filistinli Yerinden Etme Tepkisi

BM, Trump'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine karşı çıkarak, etnik temizliğe yol açan planları kesinlikle reddetti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:31
BM'den Trump'a Filistinli Yerinden Etme Tepkisi

BM'den Trump'ın Filistinlilerin Yerinden Edilme Önerisine Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi" için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi yönündeki çağrısına karşı çıktı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak herhangi bir plana tabii ki karşıyız." dedi.

BM'nin Günlük Basın Toplantısı

Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin, Trump'ın Filistinlilerin diğer ülkeler tarafından kabul edilmesine ilişkin tepkileriyle ilgili sorularını yanıtladı. Dujarric, "Trump'ın yaptığı açıklamaları ve Ürdün ile Mısır'dan gelen tepkileri gördük. Bu tür planlar tüm uluslararası toplum için kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Batı Şeria'daki Durum

Dujarric, Batı Şeria'da kötüleşen durumdan endişe duyduklarını belirtti. İsrail'in saldırıları neticesinde, 21 Ocak'ta Cenin'e yönelik başlatılan operasyonlar sonucunda 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Dujarric, "İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddet dolu faaliyetleri bulunuyor ve bu duruma dikkat çekmeye devam edeceğiz." dedi.

Hastanelerin Korunması

Dujarric, hastanelerin kesinlikle hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hastaneler her zaman ve her yerde korunmalıdır." ifadesini kullandı. İsrail ordusunun Cenin'den sonra Tulkerim'e yönelmesi ve burada bir devlet hastanesini çevrelemesi, BM'nin dikkatle izlediği bir durumdur.

BM, Gazze'ye odaklanırken diğer bölgeleri göz ardı etmemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu da belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCG Salihreis Fırkateyni'nden Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Bilgilendirme
2
Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
Trump ve Modi Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi
4
Guterres: ABD'nin Dış Yardımlarını Askıya Alması Endişe Verici
5
Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu
6
İstanbul Gezi Soruşturmasında Menajer Ayşe Barım Tutuklandı
7
Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Bankacılık Faaliyetleri Yeniden Başladı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı