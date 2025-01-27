BM'den Trump'a Filistinli Yerinden Etme Tepkisi

BM'den Trump'ın Filistinlilerin Yerinden Edilme Önerisine Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi" için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi yönündeki çağrısına karşı çıktı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak herhangi bir plana tabii ki karşıyız." dedi.

BM'nin Günlük Basın Toplantısı

Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin, Trump'ın Filistinlilerin diğer ülkeler tarafından kabul edilmesine ilişkin tepkileriyle ilgili sorularını yanıtladı. Dujarric, "Trump'ın yaptığı açıklamaları ve Ürdün ile Mısır'dan gelen tepkileri gördük. Bu tür planlar tüm uluslararası toplum için kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Batı Şeria'daki Durum

Dujarric, Batı Şeria'da kötüleşen durumdan endişe duyduklarını belirtti. İsrail'in saldırıları neticesinde, 21 Ocak'ta Cenin'e yönelik başlatılan operasyonlar sonucunda 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Dujarric, "İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddet dolu faaliyetleri bulunuyor ve bu duruma dikkat çekmeye devam edeceğiz." dedi.

Hastanelerin Korunması

Dujarric, hastanelerin kesinlikle hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hastaneler her zaman ve her yerde korunmalıdır." ifadesini kullandı. İsrail ordusunun Cenin'den sonra Tulkerim'e yönelmesi ve burada bir devlet hastanesini çevrelemesi, BM'nin dikkatle izlediği bir durumdur.

BM, Gazze'ye odaklanırken diğer bölgeleri göz ardı etmemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu da belirtti.