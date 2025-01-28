BM'den Trump'ın Filistin Planına Sert Tepki

BMMYK'dan Çarpıcı Açıklama

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'nin 'temizlenmesi' için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteci kabul etme önerisine karşı olduğunu açıkladı. Saltmarsh, "BM, insanların zorla yerinden edilmesine veya başka herhangi bir tür insan hakları sorununa neden olabilecek herhangi bir plana karşı olacak." dedi.

Basın Toplantısında Yanıtlar

Saltmarsh’a eşlik eden BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, bu konuyla ilgili BM'nin New York Ofisi'nin de açıklama yaptığını belirtti. Vellucci, BM'nin ciddi bir şekilde bu önerinin uygulanabilirliğini değerlendiremeyeceğini ifade ederek, "Birçok ülkenin görüşlerini de inceledik, BM insanların zorla yerinden edilmesini öngören her türlü plan karşısında duracaktır," şeklinde konuştu.

Trump'ın Planı ve Bölgedeki Durum

Donald Trump, Gazze’deki Filistinlilerin, komşu ülkelerde yeni konutlar inşa edilerek oraya taşınmasını önerdi. Bu konuda bazı dünya liderleriyle görüştüğünü de açıkladı.

Bununla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının kısmen bu önerinin zeminini hazırladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gazze’nin neredeyse tamamen yıkılmış durumda olması, bu konuda daha fazla endişeyi beraberinde getiriyor.