BM'den UCM'ye Bağımsızlık Vurgusu: Yaptırımlar Kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili yaptığı yaptırım duyurusuna tepki göstererek, "UCM'nin görevlerini tam bağımsızlıkla yerine getirmesine izin verilmeli" ifadesini kullandı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında UCM'nin, dünya genelinde yaygın olan cezasız kalma olgusuyla mücadelenin kritik bir unsuru olduğunu belirtti.

Haq, Trump'ın yaptırım kararının New York'taki BM karargahına gelen kişilere uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya, "Ev sahibi ülkenin (ABD) kişilere yönelik atacak adımlarını BM Karargah Anlaşması uyarınca atmasını bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

BM Karargah Anlaşması'nın, ev sahibi ülkeye bazı yükümlülükler getirdiğini vurgulayan Haq, ABD'nin bu yükümlülüklere uymasını beklediklerini ifade etti.

1947 yılında imzalanan BM Karargah Anlaşması, New York’taki BM merkezinin statüsü, ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları konularında yasal çerçeve sunmaktadır.

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı ile ilgili olarak, UCM'nin 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında bir tutuklama emri çıkardığı belirtiliyor. Trump, bu karardan dolayı UCM'ye yaptırım uygulama kararnamesini dün imzalamıştı.