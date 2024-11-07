BM'den Uyarı: Gazze'nin Kuzeyindeki Kriz Derinleşiyor

BM: Gazze'nin kuzeyindeki insanların tamamının hastalık, açlık ve şiddetten ölme riski yüksek

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzey kısmında yaşayan insanların ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu açıkladı. BM Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, düzenlediği basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı.

İnsani Krizin Derinleşmesi

Tremblay, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatmanın ardından, yaklaşık bir ay boyunca yalnızca tıbbi malzemelerin geçişine bir kez izin verildiğini vurguladı. "İsrail saldırıları, Filistinlilerin en temel yaşam ihtiyaçlarına erişimini engelliyor." dedi.

Yardım Çalışanlarının Durumu

Bölgedeki insani yardım çalışmalarının da olumsuz etkilendiğini belirten Tremblay, yardım çalışanlarının insanların ihtiyaçlarını karşılamasının engellendiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki insanların hastalık, açlık ve şiddetten ölme riskinin yüksek olduğunu da kaydetti.

Sivillerin Korunması Gerekiyor

Tremblay, İsrail bombardımanları devam ederken sivillere yeterli korumanın sağlanmadığını belirtirken, "Siviller korunmak zorunda." sözlerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in bugünkü eylemleri sonucu 14 bin kişinin yerinden edildiğini ve bu insanların sığınaklarda kaldığını da sözlerine ekledi.