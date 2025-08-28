BM'den uyarı: İsrail'in Gazze saldırı planı 'felaketin ötesinde'

DOLAR
BM, İsrail'in 14 Ağustos'ta açıkladığı Gazze saldırı planının tüm Gazze için 'felaketin ötesinde' olacağı uyarısında bulundu; 60 bin zorla yerinden edilme kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:21
Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İnsani kriz derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 14 Ağustos’ta açıkladığı Gazze’deki kapsamlı saldırı planına ilişkin derin endişe duyduğunu açıkladı. Kurum, böyle bir saldırının tüm Gazze Şeridi için “felaketin ötesinde olacağı” uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, “İnsani yardım alanında çalışan arkadaşlarımız, kapsamlı bir saldırının etkisinin sadece Gazze kentindekiler için değil, tüm Gazze Şeridi için felaketin ötesinde olacağını söylüyor.” dedi.

Dujarric, Gazze’de son günlerde ölümcül saldırıların arttığını ve saldırı planının açıklandığı 14 Ağustos’tan bu yana zorla yerinden edilme rakamının 60 bine ulaştığını belirtti. “Gazze genelinde yüz binlerce aile, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplarda aşırı kalabalık, onursuz ve güvensiz koşullarda yaşamaya devam ediyor.” diye konuştu.

BM, Gazze’deki durumun ağırlaşması üzerine, kıtlığın resmen ilan edilmesinin ardından BM Dünya Gıda Programı (WFP)’nin insani yardımların hızla ulaştırılması çağrısını yineledi. Dujarric, sivillerin günlük hayatta kalma mücadelesini “yiyecek kırıntıları” ile sürdürdüğünü aktardı.

Ayrıca Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, İsrail’in insani yardım geçişlerini engellemeye devam ettiğini bildirdiğini söyledi. BM’nin yardım koordinasyonu taleplerinin çoğunun İsrail makamları tarafından reddedildiğini, kabul edilen yardımların ise sahada engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

