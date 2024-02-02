BM'den Yemen'e destek çağrısı: Bağışçı ülkelerden Yemen'e 2,7 milyar dolar destek verilmesini istendi

BM, Yemen'de 2024 yılında yürütülecek insani yardım planı için uluslararası bağışçılardan 2,7 milyar dolarlık katkı talep etti.

BM'den Yemen'e destek çağrısı: Bağışçı ülkelerden Yemen'e 2,7 milyar dolar destek verilmesini istendi
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Yemen'deki insani durumla ilgili yazılı bir açıklama yapan BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 2024 yılı için yapılan öngörülerin, 17,6 milyon kişinin ağır gıda sıkıntısı yaşayacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Yemen'de 2024 yılında yürütülecek insani yardım planı için uluslararası bağışçılardan 2,7 milyar dolarlık katkı talep eden BM destekli 219 yardım kuruluşu, bir açıklama yaptı. Açıklamada, UNICEF Yemen Temsilcisi Peter Hawkins'in, "Yemen kritik bir dönemeçle karşı karşıya, Yemen halkına sırtımızı dönmemeliyiz. Bağışçı ülkeleri, insanların hayatını kurtarmak için acil ve sürekli destek sunmaya çağırıyorum" dediği aktarıldı.

Yemen'de Husi isyancılar, 2014 yılının Eylül ayından beri başkent Sana ve bazı yerleri kontrol ediyor. İran'ın desteklediği Husilere karşı Yemen hükümetine yardım etmek için Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, 2015 yılının Mart ayında müdahale etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin raporlarına göre, iç savaş yüzünden Yemenlilerin yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani desteğe ihtiyaç duyuyor; 4,3 milyon insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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