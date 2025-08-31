DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.475.250,61 -0,24%

BM’den Yemen Uyarısı: Grundberg, Sana Saldırısında Sivillerin Ölümünden Endişeli

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 28 Ağustos'taki Sana saldırısında sivillerin ölmesinden endişe duyduğunu belirtti ve taraflara sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:47
BM’den Yemen Uyarısı: Grundberg, Sana Saldırısında Sivillerin Ölümünden Endişeli

BM’den Yemen Uyarısı: Grundberg, Sana Saldırısında Sivillerin Ölümünden Endişeli

BM Yemen Özel Temsilcisi, taraflara uluslararası hukuk uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İsrail’in Sana'ya düzenlediği saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü ve endişe duyduğunu yazılı açıklamayla bildirdi.

Grundberg, 28 Ağustos tarihlerinde başkent Sana'ya yönelik saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ile bazı bakanların hayatını kaybetmesini takiben yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi.

BM Özel Temsilcisi, Husiler kontrol ettiği bölgelerin İsrail'in saldırılarına maruz kalmasını "büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirtti ve insani kayıplara dikkat çekti.

Grundberg, taraflara "uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri" doğrultusunda sivilleri ve sivil altyapıyı koruma çağrısı yaptı; sivillerin korunmasının ve insani durumun acilen gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili olarak Husiler, 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlenen saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalya'dan Küresel Sumud Filosu'na Katılan Tekneler Cenova'dan 300 Ton Yardımla Hareket Etti
2
Merz: Ukrayna'daki çatışma uzun sürebilir — Almanya güvenlik garantilerine odaklanıyor
3
Ordu Ünye'de 'pat pat' tarım aracının devrilmesi: 6 kişi yaralandı
4
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
5
Erzurum Pasinler'de Örtü Yangını: Dumandan Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı
6
Cemalettin Kaflı Son Yolculuğuna Uğurlandı — Gebze'de Cenaze Töreni
7
IPC: Gazze'de Kıtlık 'Seviye 5' Olarak Tespit Edildi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta