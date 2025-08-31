BM’den Yemen Uyarısı: Grundberg, Sana Saldırısında Sivillerin Ölümünden Endişeli

BM Yemen Özel Temsilcisi, taraflara uluslararası hukuk uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İsrail’in Sana'ya düzenlediği saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü ve endişe duyduğunu yazılı açıklamayla bildirdi.

Grundberg, 28 Ağustos tarihlerinde başkent Sana'ya yönelik saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ile bazı bakanların hayatını kaybetmesini takiben yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi.

BM Özel Temsilcisi, Husiler kontrol ettiği bölgelerin İsrail'in saldırılarına maruz kalmasını "büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirtti ve insani kayıplara dikkat çekti.

Grundberg, taraflara "uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri" doğrultusunda sivilleri ve sivil altyapıyı koruma çağrısı yaptı; sivillerin korunmasının ve insani durumun acilen gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili olarak Husiler, 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlenen saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.