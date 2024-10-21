BM'den Yunanistan'a İşkence Önleme Çağrısı

BM: Yunanistan, özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara yönelik işkenceyi önlemeli

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyi Önleme Alt Komitesi, Yunanistan'ın özgürlüklerinden mahrum bırakılan bireyleri işkence ve kötü muameleye karşı koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi için daha sıkı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Gözlemler ve Tavsiyeler

BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi'nin uzmanları, 6-17 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da hapishaneler, psikiyatri kurumları ve gözaltı merkezleri üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerin ardından hazırlanan yazılı raporda, "Yunanistan, özgürlüklerinden mahrum bırakılan bireyleri işkence ve kötü muameleden korumak için ulusal önleme mekanizmasının etkinliğini artırmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kimliklerin Korunması ve Kamuoyuna Açıklama

Ayrıca, komite Yunanistan hükümetine, özgürlüklerinden mahrum kalan kişilerin yaşam koşulları ve altına aldıkları muamele ile ilgili gizli bir rapor sunacağını belirtti. Bu raporun kamuoyuna açıklanması çağrısı da yapıldı.

Komite Başkanı'ndan Açıklamalar

Komite Başkanı Anica Tomsic, Yunanistan'ın son yıllarda göç ve ekonomi konularında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını kabul ederek, işkence ve kötü muamele önleme konusundaki gayretlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Tomsic, "Özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerin haklarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasını takdir ediyoruz, fakat bu alandaki eksikliklerin ivedilikle giderilmesi ve tutukluların korunması için acil eylemler gerekmektedir." şeklinde konuştu.