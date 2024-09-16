BM, Düzensiz Göçmen Ölümlerine Dikkat Çekti

BM'den Düzensiz Göçmenler İçin İş Birliği Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Manş Denizi gibi tehlikeli güzergahlarda düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi amacıyla ülkelerin birlikte çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Ölümler Artıyor

Grandi, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin alabora olmasının ardından hayatını kaybeden 8 kişi için sosyal medya platformu X’ten açıklamalarda bulundu.

Teknenin batması neticesinde yaşanan kayıpların, insani trajedilere karşı sert önlemler alınmasını gerekli kıldığını ifade eden Grandi, "Tehlikeli yolculuklar, ana nedenlerin ele alınması ve güvenli geçiş yolları yaratılmasıyla azaltılacaktır. Bu, Londra ve Paris'te yakın zamanda yapılan müzakerelerde tartışıldığı gibi ülkelerin iş birliğini gerektirir." dedi.

Manş Denizi'nde Tarih Kırıldı

Öte yandan, 3 Eylül'de Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve bu olayın 2023 yılının en ölümcül vakası olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni aşarak Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmayı başardı. İngiltere ve Fransa, yasa dışı göçmen akışını engellemek için güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak adına bir araya geldi.