DOLAR
33,99 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.824,16 0%
BITCOIN
1.993.515,24 0%

BM, Düzensiz Göçmen Ölümlerine Dikkat Çekti

BM, düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi için ülkeler arasında iş birliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:00
BM, Düzensiz Göçmen Ölümlerine Dikkat Çekti

BM'den Düzensiz Göçmenler İçin İş Birliği Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Manş Denizi gibi tehlikeli güzergahlarda düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi amacıyla ülkelerin birlikte çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Ölümler Artıyor

Grandi, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin alabora olmasının ardından hayatını kaybeden 8 kişi için sosyal medya platformu X’ten açıklamalarda bulundu.

Teknenin batması neticesinde yaşanan kayıpların, insani trajedilere karşı sert önlemler alınmasını gerekli kıldığını ifade eden Grandi, "Tehlikeli yolculuklar, ana nedenlerin ele alınması ve güvenli geçiş yolları yaratılmasıyla azaltılacaktır. Bu, Londra ve Paris'te yakın zamanda yapılan müzakerelerde tartışıldığı gibi ülkelerin iş birliğini gerektirir." dedi.

Manş Denizi'nde Tarih Kırıldı

Öte yandan, 3 Eylül'de Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve bu olayın 2023 yılının en ölümcül vakası olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni aşarak Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmayı başardı. İngiltere ve Fransa, yasa dışı göçmen akışını engellemek için güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak adına bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Bilecik'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Almanya'daki Patlama Olayında Bir Temizlik Görevlisi Yaralandı
5
Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimcilere Fırsatlar Sunuluyor
6
Şanlıurfa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi ile 6 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
7
Gazzeli Bebek Serebral Palsi ile Mücadele Ediyor

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı