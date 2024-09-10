BM, El-Mevasi'deki Saldırıyı Şiddetle Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Han Yunus bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin barındığı El-Mevasi çadırlarına yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı.

Guterres'den Açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yapılan açıklamada, Guterres'in süregelen can kayıpları karşısında büyük bir endişe duyduğu belirtildi. Guterres, "Yoğun nüfuslu alanlarda ağır silahların kullanımı kabul edilemez" diyerek bu tür saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Sivillerin Güvenliği ve Acil Ateşkes

İsrail'in Filistinli sivilleri 'güvenli' olduğu ifade edilen alanlara yönlendirdiğini söyleyen Guterres, "Gazze'de güvenli herhangi bir yer yok" mesajı vererek, acil bir ateşkes talebinde bulundu. Saldırılar sonucunda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görgü Tanıklarından Bilgiler

Saldırıda kullanılan yöntemlere dair görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları El-Mevasi bölgesine 3 füze saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, yerlerinden edilmiş sivillerin yaşadığı çadırlara yapıldı.