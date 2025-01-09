BM: Esed rejiminin devrilmesi sonrası 125 bin Suriyeli mülteci geri döndü

BMMYK: Esed rejiminin devrilmesi sonrası mülteci dönüşleri hızlandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, 8 Aralık 2024 tarihinde Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Llosa, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin olarak X platformunda paylaşımlarda bulundu. "8 Aralık 2024'te Esed'in devrilmesinden bu yana 125 binden fazla mülteci Suriye'ye geri döndü," diyen Llosa, yıllarca sürgünde kalan Suriyelilerin kiniyle ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası toplumun gündeminde olan bu sürecin önemine dikkat çekti.