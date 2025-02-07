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BM: Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından 270 Bin Suriyeli Mülteci Ülkesine Döndü

BMMYK, Esed rejiminin devrilmesi sonrası 270 bin Suriyeli'nin geri döndüğünü açıkladı. Dönüşte birçok engel var.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:34
BM: Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından 270 Bin Suriyeli Mülteci Ülkesine Döndü

BM Raporu: Suriyelilerin Ülkeye Dönüş Hassasiyeti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin Suriyeli mültecinin ülkesine geri döndüğünü duyurdu.

Llosa, Suriyeli mültecilerin geri dönüşüyle ilgili yaptıkları son anket sonuçlarını, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Anket sonuçlarına göre, mültecilerin %25'inden fazlası önümüzdeki 12 ay içerisinde hayatlarını yeniden kurmak amacıyla geri dönmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, mevcut konut ve mülkiyet haklarının belirsizliği, güvenlik endişeleri, temel hizmetlere erişim sorunları ve ekonomik zorluklar gibi nedenlerden dolayı geri dönüş sürecinin önünde birçok engel bulunuyor. Llosa, ayrıca mültecilerin yüzde 60'tan fazlasının geri dönme kararı vermeden önce Suriye'yi ziyaret etmek istediklerini belirtti.

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