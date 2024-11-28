BM Filistin Komisyonu, Eygi'nin Ölümünü Soruşturuyor

BM Filistin Soruşturma Komisyonu, Eygi'nin Ölümünü Araştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili edindikleri bilgileri BM İnsan Hakları Konseyi'ne iletmek üzere hazırlık yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, Başsavcılık yetkilileri, BM görevlilerine, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan ve yanı sıra Eygi'nin ölümüyle ilgili “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında “kasten öldürme” suçuna dair detayları aktardı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede, BM yetkililerine Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurulması üzerine Türkiye'nin iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullandığı hatırlatıldı. Ayrıca, Filistin makamlarınca hazırlanan dosyanın Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırıldığı ve Eygi için Türkiye'de yeniden bir otopsi işlemi gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Görüşmede, BM yetkililerine Eygi'nin doğrudan hedef alındığına dair fotoğraflar gösterildi. Eygi'nin üzerinde herhangi bir silah ya da sopa bulunmadığı ve masum bir aktivist olduğu bilgisi de vurgulandı.

Ayrıca, Eygi'nin ailesinin ifadesine başvurulduğu ve şikayetlerinin alındığı, olay anında orada bulunan diğer aktivistlerin ifadelerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Komisyonun, Başsavcılıkla yaptığı görüşmeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak hazırlayacağı raporun BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacağı kaydedildi.

Görüşmenin son bölümünde soru-cevap kısmına geçildi. Komisyon, Başsavcılık yetkililerinden aldıkları bilgileri çok önemli bulduklarını belirtirken, bunları diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili kurumlardan yazılı olarak da talep edeceklerini ifade etti.

BM heyetinin İstanbul'a yapacağı ziyarette, Filistin'den getirilen yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alacağı da öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.