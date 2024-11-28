DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,57 0%
ALTIN
2.943,14 -0,2%
BITCOIN
3.302.616,07 0,93%

BM Filistin Komisyonu, Eygi'nin Ölümünü Soruşturuyor

BM Filistin Soruşturma Komisyonu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili Ankara'da görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:14
BM Filistin Komisyonu, Eygi'nin Ölümünü Soruşturuyor

BM Filistin Soruşturma Komisyonu, Eygi'nin Ölümünü Araştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili edindikleri bilgileri BM İnsan Hakları Konseyi'ne iletmek üzere hazırlık yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, Başsavcılık yetkilileri, BM görevlilerine, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan ve yanı sıra Eygi'nin ölümüyle ilgili “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında “kasten öldürme” suçuna dair detayları aktardı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede, BM yetkililerine Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurulması üzerine Türkiye'nin iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullandığı hatırlatıldı. Ayrıca, Filistin makamlarınca hazırlanan dosyanın Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırıldığı ve Eygi için Türkiye'de yeniden bir otopsi işlemi gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Görüşmede, BM yetkililerine Eygi'nin doğrudan hedef alındığına dair fotoğraflar gösterildi. Eygi'nin üzerinde herhangi bir silah ya da sopa bulunmadığı ve masum bir aktivist olduğu bilgisi de vurgulandı.

Ayrıca, Eygi'nin ailesinin ifadesine başvurulduğu ve şikayetlerinin alındığı, olay anında orada bulunan diğer aktivistlerin ifadelerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Komisyonun, Başsavcılıkla yaptığı görüşmeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak hazırlayacağı raporun BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacağı kaydedildi.

Görüşmenin son bölümünde soru-cevap kısmına geçildi. Komisyon, Başsavcılık yetkililerinden aldıkları bilgileri çok önemli bulduklarını belirtirken, bunları diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili kurumlardan yazılı olarak da talep edeceklerini ifade etti.

BM heyetinin İstanbul'a yapacağı ziyarette, Filistin'den getirilen yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alacağı da öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı
2
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı
4
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
5
Çin'de Amiral Miao Hua Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı
6
Eski TBMM Başkanı Şentop, 'İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze' Konferansında Önemli Açıklamalar Yaptı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı