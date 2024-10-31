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BM Filistin Özel Raportörü'nden İsrail'in Üyeliğine İtiraz

Francesca Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:06
BM Filistin Özel Raportörü'nden İsrail'in Üyeliğine İtiraz

BM Filistin Özel Raportörü'nden Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin, uluslararası yasaları ihlal etmeyi bırakmadığı sürece 'askıya alınmasını' istedi.

Basın Toplantısındaki Açıklamalar

Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Filistin'e yönelik ihlallerle ilgili hazırladığı raporu sundu. 'Doğu Kudüs Dahil İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları Durumu' başlıklı raporuna göre, İsrail'in uyguladığı şiddet Gazze'nin ötesine yayılırken, Batı Şeria'da etnik temizlik ve ırkçılık yanlısı hareketlerin arttığına dikkat çekti.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekti

Albanese, "İsrail'in BM üyeliğinin, uluslararası yasaları ihlal etmeyi bırakana ve işgali sonlandırana kadar yeniden değerlendirilmesini veya askıya alınmasını tavsiye ediyorum." diyerek uluslararası hukukun önemini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını 'soykırımcı' olarak nitelendirdi ve bu konudaki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına atıfta bulundu.

UAD'nın Talepleri

UAD'nın, İsrail'in askeri varlığını derhal geri çekmesi, kolonileri kaldırması ve işgale son vermesi gerektiğini belirttiğini söyleyen Albanese, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunmaya hiçbir hakkı yoktur," ifadesini kullandı.

ABD’nin Rolü

Albanese, UAD kararlarına göre İsrail'in gelecek yılın eylül ayına kadar Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini ifade ederek, "Soru şu; ABD, İsrail'in UAD'nin geçici önlemlerine uyması için ne yapıyor?" dedi.

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